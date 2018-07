“El meu objectiu és tornar a ser campió de França”

Campió nacional francès de patinatge sobre gel. 28 anys. Nascut a Grenoble, ha dedicat tota la vida professional al seu esport preferit, que el va portar a disputar els darrers Jocs Olímpics d’hivern. Actualment es prepara al Palau de Gel.

Sempre s’ha volgut dedicar al patinatge sobre gel?

Vaig iniciar-me al patinatge perquè un dia vaig acompanyar les meves germanes a patinar, estàvem sobre el gel, vaig començar a fer coses, sobretot ximpleries, i uns entrenadors que hi havia allà em van dir que tenia talent.



Va començar tard, oi?

Per dedicar-m’hi professionalment, sí. Vaig començar tard perquè tenia 13 anys i normalment si et vols dedicar a aquest esport has de començar als 4 o 5 anys. Els entrenadors em van dir que tenia talent però que era molt gran, ens vam posar un any de marge i depenent de la meva