“Si les cames diuen que no poden el cap ha de dir que sí”

Fa deu anys que corre. Va federar-se fa només tres anys i des del 19 de novembre posseeix el rècord d’Andorra de marató amb un temps de 3 h 9’49”, que va aconseguir a la ciutat de València.

Com va començar a córrer?

Vaig començar fa uns deu anys fent curses populars i sempre anava a córrer per Engolasters. Fa tres anys vaig decidir federar-me, córrer més intensament i fer carreres més serioses.



Com va decidir fer la primera marató?

Sempre havia fet curses curtes i em feia il·lusió fer una marató. Veia que les carreres llargues m’anaven millor que les curtes. Vaig fer una mitja marató i vaig decidir preparar-me intensament per fer una marató, perquè em trobava sempre pitjor en els primers quilòmetres que al final.



Les tres maratons que ha fet han estat a València, per què?

Vaig veure que