La federació supera tots els rècords i expedeix un total de 102 llicències de ciclistes d’elit per a aquest curs, superant les 83 de l’any passat

El pilot de ciclistes del país creix més que mai i la Federació Andorrana (FAC) ha superat aquest any tots els rècords expedint, fins al moment, un total de 102 llicències professionals, una xifra mai vista fins ara, segons ha pogut saber el Diari. De fet, l’any passat el nombre de ciclistes residents al país amb llicència de la FAC era de 83, xifra que suposa un augment de gairebé el 23% de cara a la nova temporada, que tot just acaba d’arrencar. La principal novetat d’enguany, a més, és que per primer cop entre els esportistes professionals establerts al