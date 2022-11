L'FC Andorra assalta La Romareda (0-2)

Actualitzada 01/11/2022 a les 18:14

L'FC Andorra ha guanyat 0-2 contra el Saragossa amb les dianes de Bakis i Carlos Martínez, i ha sumat la segona victòria seguida. El turc ha obert el marcador a tocar del descans just quan més collaven els locals, i el mataroní ha sentenciat el partit al temps afegit quan els aragonesos buscaven l'empat.El Saragossa ha arrencat millor, tot i que sense generar cap ocasió clara. Els tricolors, mentrestant, han anat trobant-se millor a poc a poc fins a generar la millor arribada a la mitja hora de joc amb un tir de Molina que ha marxat alt, després d'una jugada personal per la dreta d'Alti. Però els locals, davant d'una Romareda desesperada per les llargues possessions dels d'Eder Sarabia, ha avisat, i de valent, a la jugada posterior amb un u contra u de Giuliano Simeone que Lizoain ha pogut treure amb el peu per evitar el gol local. El porter canari ha hagut de tornar a intervenir amb una mà espectacular després d'un xut de Mollejo, però el que ha acabat arribant ha estat el gol de l'FC Andorra. La primera part ja gairebé agonitzava, i en un servei de cantonada servit per Pampín des de la dreta, Bakis va aprofitar la badada defensiva local per posar el cap i rematar a plaer per silenciar a La Romareda just abans del descans.A la represa, encara amb la força del gol, han estat els tricolors els que han arrencat millor amb un parell d'arribades que han trobat la rèplica local amb un gol anul·lat a Simeone per fora de joc. El Saragossa, amb més cor que cap encoratjat pels seus, ha començat a bolcar-se cap a la porteria de Lizoain, però sense gaire clarividència, i deixant espais al darrere, com en una nova acció de Bakis que ha acabat en gol, però després que el turc estès en posició de fora de joc. L'ambient s'ha anat escalfant per part del públic local, descontent amb el seu equip, però amb els aragonesos sense deixar d'anar cercant l'empat en cap moment, com amb un tir llunyà, i una internada per l'esquerra de Simeone que ha acabat sense entrar. Però el que ha acabat arribant ha estat el 0-2 al temps afegit, quan un tir de Carlos Martínez ha tocat en un dels defenses del Saragossa, i ha sorprès Cristian Álvarez, que no ha pogut evitar el gol.Els tricolors sumen així la segona victòria en quatre dies, tot just abans de rebre al Racing de Santander el dissabte a les 18.30 hores a l'Estadi Nacional.