Amb la plantilla de l’FC Andorra gairebé tancada, la direcció esportiva s’arremanga per lligar un dels aspectes cabdals: el gol

S’acostuma a dir que el davanter és una de les peces més cobejades al mercat i que el gol s’acostuma a pagar molt car. Trobar un davanter, o dos, a un preu o amb unes condicions assumibles per a l’FC Andorra s’està convertint en un vertitable maldecap per al director esportiu tricolor, Jaume Nogués. Confeccionada la plantilla per a competir a la Segona Divisió A, gairebé al 95%, falten les dues cireretes del pastís, dos atacants que puguin aportar la salsa preuada del gol i acompanyar al, fins ara, únic davanter centre pur de la plantilla, Carlos Martínez. Amb les