Ajornats dos partits de la lliga per casos de Covid-19

Es van detectar positius a l’FC Santa Coloma i UE Engordany

La segona jornada de la Lliga Multisegur Assegurances tindrà dos partits i no quatre després de l’ajornament dels duels que havien d’enfrontar l’FC Santa Coloma i l’UE Sant Julià i UE Engordany i Atlètic Escaldes per casos de Covid-19.



Pel que fa al primer dels partits, ahir van detectar-se dos positius a l’FC Santa Coloma al cribratge de la FAF, i com el cap de setmana passat ja s’havia detectat un positiu per Covid-19 a l’equip, es va haver d’ajornar el partit tal com estableix el protocol de la FAF quan hi ha tres o més positius. El matx entre UE