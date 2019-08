Sense avenços sobre Barcelona 2030

La ministra Riva assegura que estan a l’espera de notícies de la candidatura

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, va explicar ahir que no hi ha hagut cap avenç sobre la possible participació d’Andorra en la candidatura de Barcelona-Pirineus per ser seu als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030. La titular del departament va assegurar que “no hi ha hagut cap nova reunió amb la candidatura, però he pogut recuperar la feina feta pels predecessors al ministeri”, i va afegir que “va haver-hi un interès manifestat de Barcelona per comptar amb nosaltres, però quedem pendents que ens concretin en quins termes i de quina col·laboració es tractaria perquè no ha avançat més