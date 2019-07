796 atletes a l'Skyrace Comapedrosa

La prova bat rècords de participació i presenta, a més, dues curses paral·leles

L’edició d’enguany de l’Skyrace Comapedrosa, que es disputarà diumenge, ha batut el rècord d’inscrits. Fins a 796 corredors seran a Arinsal per prendre la sortida. Un any més, l’elit mundial de l’Skyrunning se cita al Principat per una prova que puntua per les Migu Run World Series. Tots ells hauran de completar un recorregut de 21 quilòmetres, amb un desnivell positiu de 2.235 metres.

Una de les particularitats de la cita d’aquest curs és que tindrà dues proves paral·leles: l’Skyrace Arinsal i la segona edició de la Catalonia Kids Cup. La sortida de la primera cursa serà a les 8.30 i