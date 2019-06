Doria i Pellicer passen a semifinals de l'Europeu

Mònica Doria i Laura Pellicer van aconseguir ahir la classificació per a les semifinals de canoa C1 de l’Europeu de canoa i caiac que se celebra aquesta setmana a la localitat francesa de Pau. Després de començar el campionat amb mal peu i sense classificar-se en la modalitat de caiac, ahir les palistes andor-ranes van capgirar la situació i demà seran a la final de canoa.

Laura Pellicer va aconseguir l’accés a semifinals per la via ràpida, ja que va acabar la primera mànega entre les 15 primeres amb una gran setena posició. La palista va fer el recorregut en un