Emocionat i fent un esforç per contenir les llàgrimes, Andrew Albicy va explicar al Diari que “no seré a Andorra l’any vinent”. El base francès admet que es tracta d’una decisió totalment personal i, de fet, reconeix que “no sé on aniré, però no seguiré”. El que ha sigut el guia tricolor dels últims anys, l’home que va arribar per créixer i ha acabat entre els cinc millors jugadors de l’Eurocup, acceptava que “vull millorar, la meva evolució necessita arribar a un nivell millor”. Ràpidament i visiblement nerviós per no donar lloc a males interpretacions, s’afanyava a subratllar que “no