Un MoraBanc sòlid derrota l’Asvel en un gran matx i força el desempat per somiar ser a les semifinals de l’Eurocup

El MoraBanc Andorra segueix viu a Europa, de moment, fins dimecres que ve. Els homes d’Ibon Navarro van superar l’Asvel Villeurbanne per 98-79 en un duel complert dels tricolors, i es jugaran a França el pas a semifinals de l’Eurocup. Però l’alegria no va ser completa, per la lesió d’Oliver Stevic al final del tercer quart, que podria tenir afectat de gravetat el cúbit i el radi de la mà esquerra i haver de dir adeu a la temporada.

El MoraBanc va començar amb dues de les armes que van fallar a Lió, un triple de Jelínek i un parell d’accions