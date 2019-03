Això no s'ha acabat

Un polièdric MoraBanc Andorra perd a Lió víctima de la seva desconfiguració a la segona part

Instal·lat en un etern país de les meravelles a Europa en els partits disputats al Poliesportiu, el MoraBanc Andor­ra sap que divendres és el torn de la Bombonera. Invicte a casa, l’equip tricolor exhibeix les seves millors armes quan arriba al Principat la competició del 7Days. És aquí on el grup d’Ibon Navarro, arrelat a la seva identitat, elèctric i combatiu, ha de saber exposar els seus arguments col·lectius per competir fins al final en la revenja davant l’Asvel Villeurbanne. Un equip, el de Mitrovic, que ahir va saber aprofitar la desconfiguració andorrana al tercer quart per anotar-se el primer