Actualitzada 14/08/2022 a les 06:46

Caribe. Todo incluido, pel·lícula coproduïda per l’empresa andorrana Imminent Produccions, arriba avui a la cartellera dels cinemes Illa Carlemany. La productora que dirigeixen Josep Pozo i Elisabeth Terri es va implicar en aquesta comèdia romàntica rodada entre Madrid i els paradisíacs paratges caribenys. En parlem amb una de les protagonistes, Cristina Castaño.La història parteix d’un desengany amorós del personatge que interpreta Hiba Abouk, l’Alicia. Arran d’aquest episodi, el meu personatge, l’Elena, la convida a Punta Cana i intenta ajudar-la perquè s’oblidi del seu ex. Allà passen una sèrie d’embolics.Expliqui’ns més coses de l’Elena.Ella és una noia molt lliure. Té bastant de morro i fa allò que vol sense tallar-se. Tot i això, a vegades li costa expressar els seus sentiments.Vaig pensar que era molt afortunada. De cop i volta me n’anava a la República Dominicana a rodar una comèdia. Vaig pensar que m’havia tocat la loteria!Jo crec que el cinema sempre ajuda a evadir-te. Aleshores, crec que la cultura, l’art i l’entreteniment aconsegueixen que la gent surti de la seva rutina quotidiana. Això ho vam veure clarament durant la pandèmia. Què hauria estat de la gent tancada sense la música i els llibres?Sí. En un resort de Punta Cana.Em vaig haver d’adaptar a l’equip dominicà, ja que tenen un ritme molt diferent. Per a mi, però, va ser molt divertit i vaig fer moltes amistats, com ara Vicente Santos. A més, va ser una sort ser present a la darrera pel·lícula de Terele Pávez.Tot té avantatges. És positiu haver actuat tant en cabarets musicals com en clubs de la comèdia. Es tracta d’adaptar el registre.