“La plena desconnexió és impossible, forma part del càrrec”

Laura Mas. Cònsol d'Encamp. 40 anys. Casada i amb dues filles de 7 i 8 anys. Va estudiar Administració de mitjana empresa al sistema francès i ha treballat a Andorra Telecom i en un banc.





























Es mostra “contenta i satisfeta” per veure com surten els projectes, però per optar a repetir de cònsol tindrà en compte la conciliació familiar “i no prendré la decisió sense que les meves filles i el meu marit hi estiguin d’acord”.



Ha fet vacances ja?

Vaig arribar diumenge de matinada d’una setmaneta de vacances. Han estat diferents perquè les nenes tenien moltes ganes de marxar en càmper i hem fet Sardenya.



Com ha sigut l’experiència?

Molt bona, t’has d’adaptar al medi. Les nenes s’ho han passat bomba perquè els dona una llibertat que potser en un hotel no tenen. Hem pogut fer tota l’illa,