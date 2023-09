Guanyadors del 9è concurs 'Un estiu per emmarcar'

Marina Bonfill, Marta Ruiz i Eva Garcia són les guanyadores dels tres premis del concurs del 2023

Moltes felicitats als guanyadors de la novena edició del concurs ‘Un estiu per emmarcar’. DMG ha triat les tres millors fotografies entre els gairebé dos centenars d’imatges de vacances enviades pels lectors. Gràcies a tots els participants!



Els guanyadors són:

Marina Bonfill. Molt d’hora es va haver de posar en marxa la Marina Bonfill per poder contemplar la sortida del sol al Mont Bromo, a l’illa de Java. La fotografia que va recollir aquella espectacular estampa a Cemoro Lawang durant el viatge a Indonèsia al juliol l’ha convertida en la guanyadora del novè concurs ‘Un estiu per emmarcar’, amb un premi d’un forfet