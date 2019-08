Treball de cames amb Bossu

El Bossu és un element que ens permet potenciar la propiocepció corporal a la vegada que, pel seu component d’inestabilitat, ajuda a enfortir tota la musculatura

Avui presentem un circuit destinat al tren inferior que ens servirà tant per a la musculatura de les cames com per reforçar l’articulació del genoll.



1. ESQUAT ISOMÈTRIC:

Col·locant els peus a l’amplada dels malucs, flexiona les cames mantenint l’esquena el més recta possible i aguanta la posició. Tres sèries entre 30 i 60 segons de durada depenent del teu nivell.



2. LUNGE DINÀMIC:

Col·loca el peu al centre del bossu i l’altre darrere fent un pas llarg. Puja i baixa jugant amb el desequilibri, mantenint el genoll sempre alineat amb el turmell. Tres sèries de 15 repeticions per cama.



3. ESQUAT DINÀMIC AMB DESPLAÇAMENT:

Amb