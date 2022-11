Les sèries del mes (I)

Actualitzada 01/11/2022 a les 07:32

En thriller psicològic amb Steve Carrell i Domnhall Gleeson (El paciente), una incursió en l’ambient dels anys vuitanta i la popular ruta del bakalao (La Ruta) o una trama detectivesca entorn d’un personatge de la Família Addams dirigida per Tim Burton són algunes de les estrenes de sèries més destacades d’aquest mes de novembre. A més, arriben noves temporades de sèries tan exitoses com The Crown o Élite, dos dels grans filons de Netflix.Lali Espósito protagonitza aquesta comèdia dramàtica argentina basada en el llibre de Tamara Tenenbaum del mateix títol, que narra el viatge d’autodescobriment d’una filòsofa de la cultura pop que es rebel·la contra l’amor romàntic i la monogàmia en una cerca per trobar i experimentar el seu veritable desig. La producció està formada per deu episodis de 30 minuts de durada.. Atrevit preludi de la famosa novel·la del segle XVIII que va ser portada al cinema per Stephen Frears l’any 1989. La sèrie explora els orígens de la relació entre els protagonistes de la història, la marquesa de Marteuil, intepretada per Alice Englert, i el vescomte de Valmont (Nicholas Denton), al París prerevolucionari.La cinquena temporada de The Crown, una de les ficcions més exitoses de Netflix, s’endinsa de ple en la dècada dels noranta, amb importants novetats en el seu repartiment: Imelda Stauton pren el testimoni d’Olivia Colman com a reina d’Anglaterra, Dominic West és el príncep Carles i Elizabeth Debicki es posa a la pell de Diana de Gal·les. En aquesta nova entrega de la dramatització fictícia de la història recent del Regne Unit, el paper de la Família Reial britànica es veurà obertament qüestionat.