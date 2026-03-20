REPORTATGE
‘Torrente president’
Les llistes obertes de Concòrdia van portar Carles Naudi a explorar diversos escenaris hipotètics sobre el futur del país abans que la majoria tombés la presa en consideració al Consell.
S’imaginen José Luis Torrente de cap de Govern i el tiktoker més “catxondo” de síndic? Carles Naudi, sí. O, si més no, aquest és el diagnòstic que va fer el president del grup de Ciutadans Compromesos sobre què passaria si s’aprovés el sistema de llistes obertes i candidatures unipersonals que Concòrdia va portar ahir al Consell. Amb aquest mecanisme, el personatge de Santiago Segura –que alguns estudis situen com el polític més ben valorat del país veí– “probablement no acabaria formant part del parlament, sinó que acabaria dirigint el país”, va ironitzar el conseller, que fins i tot va apuntar que algú que ho estigués “petant” a les xarxes podria presentar-se i guanyar a la seva parròquia gràcies a la seva popularitat.
Naudi, ja en un to més seriós, va advertir dels riscos d’un sistema amb candidatures unipersonals, que podria permetre que en una parròquia es presentessin “10, 15 o 20 candidats” i que acabés sent conseller general algú amb poc més d’un centenar de vots, pervertint el sistema electoral i diluint-ne la representativitat, facilitant així l’accés a càrrecs de responsabilitat a candidatures amb un suport molt baix. Un altre problema que va assenyalar és que el model proposat per Concòrdia permetria que “amb cinc o sis firmes poguessis fer una candidatura; no et caldria ni la família sencera”, va reblar.
Pol Bartolomé (Concòrdia) va ser l’encarregat de defensar la proposta del seu partit, que va definir com una iniciativa constructiva per obrir el debat sobre el sistema democràtic andorrà, més que no pas per imposar un model tancat. Va situar la reforma com una eina per combatre la desafecció política i l’abstenció, especialment entre els joves, i, tot i admetre que no és una solució definitiva, la va presentar com un possible revulsiu per fomentar la participació i el consens. També va recordar les dificultats per trobar candidats al país, malgrat que en algunes parròquies només calen una quinzena de signatures, i va subratllar que el model unipersonal està present en altres democràcies.
La resta de l’oposició, el Partit Socialdemòcrata i Andorra Endavant, va donar suport a la presa en consideració, no tant per avalar la proposta com per obrir el debat. La presidenta del grup socialdemòcrata, Susanna Vela, va alertar dels riscos de “personalisme”, tot i considerar que era una oportunitat per avançar cap a un sistema més representatiu. En la mateixa línia, Carine Montaner va admetre que no comparteixen el fons de la iniciativa, però va valorar positivament la possibilitat de debatre el model electoral vigent.
Finalment, i tal com es preveia després del criteri desfavorable del Govern, la proposta no va superar la presa en consideració en topar amb el rebuig de la majoria.
MÉS
El Consell va aprovar la ratificació del nou conveni entre el Govern i França en l’àmbit de l’ensenyament, sense cap esmena al text, que havia estat publicat prèviament al Butlletí Oficial.
MALBARATAMENT
Andorra Endavant va defensar una proposta d’acord per impulsar un conveni amb grans superfícies per reduir el malbaratament alimentari, però va ser rebutjada, ja que la llei actual ja ho preveu.
APROVADA LA REFORMA DEL CODI DE RELACIONS LABORALS
Marsol va destacar que la reforma és fruit d’un treball compartit que respon a la necessitat de millorar la representativitat dins les empreses. Segons va recordar, tot i que la llei vigent establia un marc sòlid, l’experiència dels darrers sis anys ha evidenciat limitacions importants: només 17 empreses compten actualment amb representants dels assalariats, majoritàriament del sector públic o fundacional.
La modificació aprovada introdueix mesures per facilitar la creació de representació laboral, com ara l’aplicació de la figura del delegat d’empresa en societats de fins a 30 treballadors i la continuïtat dels comitès d’empresa en plantilles més grans. També reforça les garanties de protecció dels candidats no escollits durant sis mesos i permet superar el límit de dos mandats consecutius.