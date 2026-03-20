Tall informàtic al servei de Tràmits presencials de Govern
El servei de Tràmits presencials a l’edifici administratiu de Govern va patir una incidència en el sistema informàtic intern que va provocar interrupcions en l’atenció als usuaris amb cita prèvia i va obligar a cancel·lar diverses gestions. Segons fonts de l’executiu, l’afectació hauria estat d’entre 30 i 45 minuts i, un cop resolta, el servei s’hauria restablert amb normalitat. Tanmateix, diversos ciutadans que es van desplaçar ahir al matí al servei van oferir una versió diferent. Segons van explicar, a primera hora de la tarda el sistema encara no funcionava amb normalitat i no van poder fer els tràmits previstos.
L’incident es va notificar a l’Agència Nacional de Ciberseguretat i, segons va poder saber el Diari, no és la primera vegada que el servei s’ha vist afectat. El tall no va alterar la pàgina web del Govern i, de moment, no s’han detallat les causes del problema.