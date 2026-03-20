Nou conflicte obert amb els funcionaris
El Sipaag carrega contra el plantejament del Govern de limitar la revisió de llocs de treball
El procés de classificació de llocs de treball ja s’ha convertit en un nou front de disputa a la funció pública. El Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General (Sipaag) va carregar ahir contra les declaracions del ministre Marc Rossell –que va limitar la revisió d’aquesta avaluació als tres treballadors públics que van acudir a la justícia–, que consideren “una ofensa a la professionalitat de la funció pública i al principi d’igualtat”. Aquesta setmana el sindicat ja va informar que facilitava una sol·licitud a tots els funcionaris que estiguessin en desacord amb la seva classificació per reclamar-ne una revisió, perquè entenia que amb la decisió de la Batllia es posava el comptador a zero. I ahir van apuntar que “ja són més de 60 els companys i companyes que han presentat la sol·licitud de reclassificació preparada pels nostres serveis jurídics. Aquest degoteig no s’aturarà. Si el Govern pensa que pot tancar aquesta crisi amb solucions parcials i injustes, s’equivoca”.
El sindicat adverteix que no permetrà “solucions parcials i injustes”
El Govern entén que amb l’aprovació, dimecres passat, del reglament que trasllada al paper tots els passos seguits en la classificació es fa la correcció requerida per la justícia, i que només els tres funcionaris denunciants i instigadors del pronunciament de la Batllia entren dins la revisió de la classificació. Per al sindicat, “el ministre, en les seves declaracions, està enviant un missatge arriscat: que a l’Administració Pública d’Andorra només s’obté justícia si es judicialitza el conflicte”. Una administració “a dues velocitats”, lamenten, “on només qui té els recursos econòmics per anar a la Batllia veu respectats els seus drets. És inacceptable que un Govern insti, indirectament, el col·lapse de la Justícia, obligant cada treballador a presentar una demanda individual per un error que el Govern ja ha admès”.
Per al Sipaag, les sentències són clares: “El procés de classificació està viciat d’origen perquè el Govern va delegar les seves competències a una empresa privada (PwC) i va ignorar el comitè tècnic d’organització i gestió (CTOG), com també va obviar el mandat legal establert a la Llei de la Funció Pública, que exigeix el desplegament reglamentari previ per a qualsevol procés de classificació”. Per tant, considera que “aquests vicis afecten tots els llocs de treball, no tan sols els dels qui han demandat”. Precisament sobre el CTOG, el Sipaag avisa que estarà atent al rol que se li dona: “Esperem que el Govern respecti la naturalesa d’aquest òrgan col·legiat, on els representants sindicals hem de poder exercir la nostra funció de valoració i revisió amb garanties i sense resultats prefixats. Insinuar que el resultat serà idèntic a la valoració prèvia no només és prematur, sinó que buida de contingut i de legitimitat les funcions d’aquest òrgan col·legiat.”
El sindicat insisteix a instar tots els companys que estiguin en desacord amb la seva avaluació del lloc de treball a sumar-se a les sol·licituds de revisió, i denuncia irregularitats com ara que “llocs de treball amb funcions i responsabilitats pràcticament idèntiques hagin estat classificats en nivells diferents”.