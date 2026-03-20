TRANSPORTS
Mig milió de viatgers en les línies internacionals el 2025
258.636 trajectes realitzats han tingut com a destinació el Principat
Les companyies andorranes de línies regulars internacionals de viatgers han realitzat un total de 32.907 viatges durant el 2025: 16.613 viatges amb destinació el Principat d’Andorra i 16.294 viatges cap a l’estranger. Respecte als viatgers, se n’han transportat un total de 515.739. D’aquests, 258.636 amb destinació el Principat i 257.103 cap a l’estranger.
El total de viatges fets durant l’any 2025 augmenta un 3,3%
El total de viatges fets durant l’any 2025 augmenten un 3,3% respecte a l’any anterior. Tant els serveis d’entrada com els serveis de sortida augmenten un 2,6% i un 4,1%, respectivament. Pel que fa als passatgers transportats, també presenten una variació positiva i augmenten un 15% respecte a l’any anterior. Aquest augment s’ha reflectit tant en els passatgers que entren com en els que surten del Principat, amb un increment anual del 15,7% i del 14,4%, respectivament.
Del total de serveis de sortida que s’han efectuat durant l’any passat, el 60,7% té com a destinació Barcelona, el 25,9% Lleida, el 8,7% Tolosa, el 0,8% Porto, el 0,3% la Costa Daurada i el 3,6% Acs-dels-Tèrmes. Del total de passatgers transportats, el 18,2% són residents a Andorra, fet que representa un augment de 2 punts percentuals en comparació amb l’any 2024.
Pel que fa al motiu de la visita, l’àmbit professional augmenta en 1,1 punts percentuals en comparació amb l’any anterior, situant-se en el 6%.