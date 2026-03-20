QUART CICLE DE L'EXAMEN PERÌODIC UNIVERSAL
L’ONU avala els avenços en drets humans però manté deures pendents
Andorra accepta totalment 108 de les 150 recomanacions de les Nacions Unides
El Consell de Drets Humans de les Nacions Unides va aprovar ahir l’informe d’Andorra corresponent al quart cicle de l’examen periòdic universal (EPU), el mecanisme que avalua periòdicament la situació dels drets humans als estats membres. El Principat ha acceptat totalment 108 de les 150 recomanacions rebudes i n’ha acceptat parcialment una més, mentre que 41 han quedat pendents d’anàlisi.
La decisió s’ha fet pública a Ginebra i ha estat comunicada per la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, en un discurs enregistrat. Segons el Govern, el posicionament respon a una anàlisi conjunta entre ministeris per assumir compromisos “realistes i assolibles”.
Les mesures acceptades ja estan en marxa o previstes a curt termini
Les recomanacions acceptades se centren en àmbits com la igualtat i la no-discriminació, la lluita contra la violència de gènere, la protecció de la infància, la inclusió de les persones amb discapacitat i la cohesió social. En bona part, es tracta de mesures que ja estan en marxa o previstes a curt termini.
El 81% de les recomanacions del cicle anterior ja s’han implementat
En el balanç dels darrers anys, l’executiu defensa que el 81% de les recomanacions del cicle anterior, tancat el 2020, ja s’han implementat, mentre que la resta es troben en la fase final. Entre els avenços destacats hi ha el reforç legislatiu en igualtat, les polítiques contra la violència de gènere, iniciatives per a l’habitatge assequible i la inclusió educativa, amb el 98,6% dels alumnes amb discapacitat escolaritzats en centres ordinaris.
Paral·lelament, el país continua treballant en l’adhesió a instruments internacionals, com el pacte internacional relatiu als drets econòmics, socials i culturals, encara pendent de ratificació.
Pel que fa a les recomanacions no acceptades plenament, el Govern argumenta que requereixen més desenvolupament normatiu o una anàlisi més aprofundida abans d’assumir compromisos.
L’examen periòdic universal es basa en un sistema de revisió entre iguals que té lloc cada quatre anys i mig. En aquest marc, Andorra preveu crear abans del final del cicle un mecanisme nacional per fer seguiment de les recomanacions i millorar-ne l’aplicació.