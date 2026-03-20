L’associació de pisos turístics avala que es cancel·lin els que no tenen activitat
L’entitat entén que una de les casuístiques és que siguin habitatges en situació irregular
El Govern ha continuat el desplegament de la Llei òmnibus amb el reglament que a partir de mitjan abril (quan faci un any de l’entrada en vigor del text legal) permetrà retirar la llicència als habitatges d’ús turístic (HUT) que faci més de dotze mesos que no fan constar una reserva al registre dels allotjaments, el ROAT. Una mesura que aprova l’associació que aglutina aquesta modalitat d’hostatge, la d’allotjaments turístics. Per al president, Àlex Ruiz, les causes de no haver tingut clients durant un any són o bé que ja es tracta d’un HUT que no té activitat, que ja s’ha posat al mercat residencial o bé que és il·legal. “Compartim al 100% amb el Govern que se’ls retiri la llicència”, va indicar Ruiz. Quant al fenomen dels irregulars, Ruiz creu que el volum ha anat a la baixa després de les mesures empeses per localitzar-los, com ara les endegades per alguns comuns, però en tot cas va insistir que qualsevol mesura que serveixi per cancel·lar-los és positiva.
La lluita pendent és aconseguir que un hut no perdi la llicència si es ven
La lluita pendent de l’associació continua sent que un HUT no perdi la llicència després d’una compravenda. Després d’un primer procés judicial en què no van tenir èxit perquè els tribunals van concloure que l’argumentació era un supòsit, perquè no aportaven cap cas en què efectivament s’hagués perdut l’autorització després d’un canvi de propietari, s’ha iniciat un segon procés ja amb casos reals d’afectació. Segons va apuntar Ruiz, n’han aportat una seixantena, primer amb un recurs administratiu al Govern. La previsió del president de l’entitat és que novament hauran de fer tot el recorregut judicial i confien especialment en la resolució que pugui sortir del Constitucional. Ruiz va assenyalar que entre els 363 HUT que han passat al mercat residencial (segons les dades del Govern) hi ha aquests de propietaris que han hagut de vendre, però no han pogut traspassar la llicència. El sector defensa que l’autorització no pot perdre els seus efectes.