Medi Ambient
Govern elimina el carnet de pescador
La mesura simplifica tràmits i s’emmarca en la modernització de la normativa
El Govern d'Andorra ha aprovat la supressió del carnet de pescador, de manera que a partir d’ara ja no caldrà disposar d’aquest document per practicar la pesca. La decisió busca "simplificar els tràmits administratius i eliminar una obligació que havia quedat obsoleta", mantenint alhora els mecanismes de control i protecció del medi aquàtic.
La mesura s’ha pres de manera consensuada amb la Federació Andorrana de Caça i Pesca i s’emmarca en l’actualització de la normativa del sector. El Govern d'Andorra argumenta que l’evolució dels sistemes d’identificació, com les llicències o la Cartera Digital, "fa innecessari aquest carnet", que s’afegeix així a la desaparició recent del de caçador.