DRETS LABORALS
El Govern accepta un nou article de la Carta Social Europea
La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, va anunciar ahir a Moldàvia que Andorra accepta l’article 28 de la Carta Social Europea revisada, “un pas més en el compromís amb els drets socials”. L’anunci es va fer en el marc d’una conferència del Consell d’Europa amb participació de governs i experts, assenyala el Govern en un comunicat de premsa.
Aquest article reconeix el dret dels representants dels treballadors a una protecció efectiva dins l’empresa i a disposar de facilitats per exercir les seves funcions. Inclou garanties contra acomiadaments o sancions vinculats a la seva activitat.
La legislació andorrana ja recull aquestes proteccions, tant per als representants com per als candidats. Amb aquesta incorporació, el Principat supera la meitat de disposicions acceptades del tractat, vigent des del 2005.