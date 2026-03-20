AFERS EXTERIORS
Espot i Tor viatgen a Mònaco per les tres dècades de relacions diplomàtiques
El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, es van desplaçar ahir a Mònaco amb motiu del 30è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre Andorra i el Principat.
Espot i Tor van ser rebuts en audiència pel príncep Albert II i van mantenir diverses reunions institucionals, entre les quals amb el ministre d’Estat, Christophe Mirmand, i la ministra de Relacions Exteriors i Cooperació, Isabelle Berro-Amadeï. L’agenda també va incloure una trobada amb empresaris monegascs, organitzada per MonacoTech, amb l’objectiu d’explorar noves oportunitats d’inversió i col·laboració entre ambdós territoris. Segons el Govern, la visita va servir per reforçar les relacions bilaterals, amb especial atenció a la cooperació institucional, econòmica i turística, així com a altres àmbits com la innovació, la sanitat, la joventut, l’esport i la coordinació en qüestions europees.