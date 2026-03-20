Medi Ambient
Els gestors de residus busquen aliances amb Occitània per maximitzar la revalorització
AGREDA participa en el Saló del Reciclatge d'Albi
L’Associació de Gestors de Residus d’Andorra (AGREDA) participa aquests dies al Salon du Recyclage d’Albi 2026, amb l’objectiu de trobar fórmules de col·laboració i coordinació amb la regió d’Occitània per maximitzar la revalorització dels residus en el marc de l’economia circular. El president del col·lectiu, Francesc Zamora, ha destacat que aquesta trobada ha de permetre avançar en la coordinació entre els gestors d’Andorra i els de l’Occitània per maximitzar la revalorització dels residus, segons recull un comunicat.
La presència a Albi també permet seguir de prop les novetats del sector, enfortir vincles amb professionals i institucions franceses i explorar noves oportunitats de col·laboració internacional en matèria de sostenibilitat i economia circular. La trobada, que se celebra del 18 al 20 de març a Albi Expo (Le Séquestre) coincidint amb la Jornada Mundial del Reciclatge, està organitzada per Federrec Occitanie i Nouvelle-Aquitaine amb el suport de Federrec nacional. Es tracta d’un dels esdeveniments de referència del sector, que reuneix empreses i professionals del reciclatge, el reaprofitament i l’economia circular, així com representants institucionals i associacions sectorials vinculades a Federrec, destaca el comunicat. La delegació de l’AGREDA ha mantingut una trobada amb el president de Federrec Occitanie, Didier Mailhes, i el vicepresident de l’entitat, Philippe Briane.
L’esdeveniment compta amb espais d’exposició interiors i exteriors, àrees destinades a maquinària i equipaments industrials, així com zones de networking i restauració amb presència exclusiva d’adhérents i partners de la federació.