Comença la primavera: sol i temperatures suaus
L'estabilitat es mantindrà fins dimarts vinent, quan s'espera un canvi de temps amb neu a partir dels 1.200 metres
La primavera astronòmica comença avui amb una jornada assolellada i temperatures suaus al migdia. L’estabilitat es mantindrà dissabte, tot i la presència d’alguns núvols de tarda. De cara a diumenge, un petit embossament d’aire fred podria deixar alguns ruixats durant la tarda, trencant lleugerament la dinàmica estable dels dies anteriors. Les temperatures màximes es mantindran al voltant dels 16 graus a Andorra la Vella, 14 a 1.500 metres i 3 al Pas, mentre que les mínimes no superaran els 2 graus a la capital o els -5 al Pas, fins diumenge.
El servei meteorològic apunta que la setmana vinent, després d'un dilluns estable, tornarà la inestabilitat a causa del descens d'un embossament d'aire fred. A partir de dimarts podria deixar neu per sobre dels 1.200 metres, vent en altura i temperatures que no superin els 5 graus a Andorra la Vella.
Encamp acollirà el Dia Mundial de la Meteorologia
Andorra celebrarà el Dia Mundial de la Meteorologia el pròxim dimarts 24 de març amb un acte que tindrà lloc a l’edifici històric de Ràdio Andorra, a Encamp. La cita començarà a les 17.30 hores i està oberta al públic.