PROJECTE URBANÍSTIC
La Comella, en peu de guerra
Els veïns alerten que la normativa permet ara 28 habitatges en una parcel·la on en casos similars s’ha limitat a una desena
La posada en marxa recent d’una promoció privada de 28 cases adossades a la zona de la Comella Parc, amb treballs inicials a la zona, ha generat malestar entre el veïnat afectat. Els residents de la zona van situar, en primer terme, els seus dubtes sobre els criteris urbanístics aplicats en el projecte, alertant que la normativa permetria construir fins a 28 habitatges en una parcel·la on, en altres casos similars de la zona, el desenvolupament s’ha limitat aproximadament a una desena de cases. Aquesta diferència, segons van explicar ahir al Diari, ha generat inquietud i sospites sobre la coherència en la planificació del territori.
En paral·lel, els veïns es van queixar de la falta de transparència i de control del comú d’Andorra la Vella en la posada en marxa d’aquesta promoció amb impacte directe sobre el seu entorn. Van denunciar que les obres es van iniciar “sense informació prèvia” i que l’administració només va reaccionar després de les primeres queixes. Arran d’aquesta situació, el comú es va posar en contacte amb els residents i els va proposar una reunió per tal d’atendre les seves consultes i donar explicacions sobre el projecte.
Abel Rivera
En un comunicat oficial, els residents van explicar que els treballs ja havien comportat tala d’arbres i moviments de terres abans que els veïns tinguessin coneixement formal del projecte. Aquesta situació va generar malestar entre els veïns, que van considerar “especialment greu” no haver estat informats amb antelació, malgrat l’impacte directe de la promoció.
Assumir responsabilitats
Els afectats van remarcar que, tot i tractar-se d’una iniciativa privada, el comú té la responsabilitat d’autoritzar i supervisar aquests projectes, així com de garantir que es desenvolupin respectant l’interès general, el territori i la qualitat de vida dels residents. El col·lectiu va defensar que l’administració hauria d’haver actuat amb més diligència i transparència des del primer moment. A més, els residents també van expressar la preocupació per la proximitat de la nova urbanització a una zona de bosc de pins, sense que, segons van indicar, s’hagi previst cap franja de seguretat o espai de protecció. Aquest fet, van advertir, podria fer augmentar el risc en cas d’incendi forestal i posar en perill tant l’entorn natural com les persones.
Els treballs ja han comportat tala d’arbres i moviments de terres
Els veïns van assegurar que, avui en dia, es trobaven amb més preguntes que respostes sobre aspectes clau del projecte. Entre aquestes qüestions, van destacar la manca d’informació sobre l’existència d’estudis de trànsit i d’impacte en l’aparcament, la gestió del pas de camions durant les obres, l’abast real del desenvolupament urbanístic i les mesures de protecció ambiental i de prevenció d’incendis.
Els residents de les fases 1 i 2 denuncien problemes d’accés als seus habitatges
Aquesta falta d’informació, segons van afirmar, ha generat desconfiança i ha posat de manifest un model de gestió que consideren reactiu i poc transparent. En aquest sentit, van alertar que no es pot normalitzar una situació en què les obres comencen sense informació i és la ciutadania qui ha de demanar explicacions a posteriori.
Afectacions directes
Pel que fa a l’afectació directa, els veïns més perjudicats van ser els de les fases 1, 2 i 3, que agrupen una quarantena de cases adossades. Especialment, els residents de les fases 1 i 2 van denunciar problemes d’accés als seus habitatges, ja que en diverses ocasions no van poder entrar als garatges perquè camions vinculats a les obres bloquejaven el pas. Van explicar que aquestes situacions es van produir “sense previ avís ni autorització”, i fins i tot amb la intervenció del servei de circulació. Els veïns van assenyalar que la reunió proposada pel comú hauria de servir per aclarir tots aquests dubtes i obtenir respostes sobre el projecte. Van remarcar la necessitat d’establir un canal de comunicació directe i amb l’administració, amb la voluntat que aquesta trobada sigui l’inici d’un diàleg constructiu que tingui en compte les seves inquietuds i contribueixi a una millor convivència entre el creixement urbanístic i la qualitat de vida del veïnat.
DEMANDES
- TRANSPARÈNCIA I ACCÉS ALS ESTUDIS TÈCNICS. Els residents van considerar imprescindible poder consultar la documentació relativa a l’impacte urbanístic, ambiental i de mobilitat per entendre en quines condicions s’ha validat la construcció.
- EXPLICACIONS DELS CRITERIS URBANÍSTICS. Volen conèixer per què en aquesta parcel·la s’ha permès una densitat d’habitatges superior a la d’altres zones similars, i si aquesta decisió respon a una planificació coherent o a criteris puntuals.
- ESTABLIMENT DE CANALS D'INFORMACIÓ. Necessitat de crear mecanismes estables de comunicació que permetin informar de l’evolució de les obres, les possibles incidències i les mesures adoptades.
- GARANTIES SOBRE LA LIMITACIÓ DELS IMPACTES. Incloure mesures per minimitzar les molèsties derivades del trànsit de camions, preservar l’espai natural i no deteriorar les condicions de vida dels residents actuals.