El transport internacional en autobús creix un 15% el 2025 i supera el mig milió de passatgers

Els serveis augmenten un 3,3% i els usuaris arriben als 515.739, amb Barcelona com a principal destinació

Gràfica d'Estadística on es mostren els destins on més han vitajat els andorrans amb el transport internacional.

Redacció
Andorra la Vella 

El transport públic internacional de viatgers per carretera ha registrat un fort creixement durant el 2025, amb un augment del 15% en el nombre de passatgers fins a assolir els 515.739 usuaris, segons les dades publicades pel departament d’Estadística . Aquest increment consolida la tendència a l’alça tant en els desplaçaments d’entrada com de sortida del Principat.

Pel que fa a l’activitat, les companyies andorranes han realitzat un total de 32.907 viatges, un 3,3% més que l’any anterior, quan se'n van fer 31.851. D’aquests, 16.613 han estat serveis d’entrada i 16.294 de sortida, amb increments del 2,6% (16 195, fa dos anys) i del 4,1% (15.656, el 2024) respectivament .

En relació amb els passatgers, 258.636 persones han arribat al país en transport col·lectiu internacional, mentre que 257.103 han sortit cap a l’estranger, amb increments del 15,7%, ja que el 2024 en van entrar 223.610, i del 14,4% pel que fa a laes sortides, ja que 224.783 persones van abandonar el principat amb aquest tipus de transport, el 2024. Barcelona es manté com la principal destinació, concentrant el 84% dels viatgers de sortida, molt per davant de Lleida (7,8%) i Toulouse (6,6%).

El perfil dels usuaris mostra que el 81,8% són visitants i el 18,2% residents, amb un lleuger augment del pes dels residents respecte al 2024. Entre els visitants, la majoria provenen d’Espanya (40,7%) i d’altres països (38%), mentre que els francesos representen el 3,1% .

Pel que fa a la tipologia, el 92,7% dels visitants són turistes, mentre que el 7,3% són excursionistes. El motiu principal de la visita és personal en el 94% dels casos, destacant les compres (29%) i les visites a familiars i amics (19,6%). La franja d’edat predominant és la de 25 a 44 anys, amb el 37,5% dels passatgers.

Evolució mensual dels passatger segons la tipologia (Residents o visitants).

Per temporades, l’estiu és el període amb més creixement de passatgers d’entrada, amb un increment del 16,1%, mentre que la primavera destaca en les sortides, amb un augment del 16,8%. En conjunt, les dades confirmen una evolució positiva del transport internacional en autobús, impulsada per l’augment de la demanda turística i de mobilitat.

