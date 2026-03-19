Estadística
El transport internacional en autobús creix un 15% el 2025 i supera el mig milió de passatgers
Els serveis augmenten un 3,3% i els usuaris arriben als 515.739, amb Barcelona com a principal destinació
El transport públic internacional de viatgers per carretera ha registrat un fort creixement durant el 2025, amb un augment del 15% en el nombre de passatgers fins a assolir els 515.739 usuaris, segons les dades publicades pel departament d’Estadística . Aquest increment consolida la tendència a l’alça tant en els desplaçaments d’entrada com de sortida del Principat.
Pel que fa a l’activitat, les companyies andorranes han realitzat un total de 32.907 viatges, un 3,3% més que l’any anterior, quan se'n van fer 31.851. D’aquests, 16.613 han estat serveis d’entrada i 16.294 de sortida, amb increments del 2,6% (16 195, fa dos anys) i del 4,1% (15.656, el 2024) respectivament .
En relació amb els passatgers, 258.636 persones han arribat al país en transport col·lectiu internacional, mentre que 257.103 han sortit cap a l’estranger, amb increments del 15,7%, ja que el 2024 en van entrar 223.610, i del 14,4% pel que fa a laes sortides, ja que 224.783 persones van abandonar el principat amb aquest tipus de transport, el 2024. Barcelona es manté com la principal destinació, concentrant el 84% dels viatgers de sortida, molt per davant de Lleida (7,8%) i Toulouse (6,6%).
El perfil dels usuaris mostra que el 81,8% són visitants i el 18,2% residents, amb un lleuger augment del pes dels residents respecte al 2024. Entre els visitants, la majoria provenen d’Espanya (40,7%) i d’altres països (38%), mentre que els francesos representen el 3,1% .
Pel que fa a la tipologia, el 92,7% dels visitants són turistes, mentre que el 7,3% són excursionistes. El motiu principal de la visita és personal en el 94% dels casos, destacant les compres (29%) i les visites a familiars i amics (19,6%). La franja d’edat predominant és la de 25 a 44 anys, amb el 37,5% dels passatgers.
Per temporades, l’estiu és el període amb més creixement de passatgers d’entrada, amb un increment del 16,1%, mentre que la primavera destaca en les sortides, amb un augment del 16,8%. En conjunt, les dades confirmen una evolució positiva del transport internacional en autobús, impulsada per l’augment de la demanda turística i de mobilitat.