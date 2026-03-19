Fenomen meteorològic
El miracle de les aurores boreals a Andorra
El fenomen meteorològic es podria veure fins dissabte
Les aurores boreals són un fenomen que és imprevisible, però que, miraculosament, es pot arribar a veure a Andorra, com va passar l'any passat. "Només que hi hagi possibilitat de veure-les ja és una cosa excepcional", explica el propietari de CM Experience, Jordi Colell, apuntant que fins dissabte es donen les condicions ideals perquè apareguin aurores boreals a Andorra. "Les probabilitats són bones, però molt baixes", explica l'expert, mencionant que l'índex KP, que calcula l'activitat geomagnètica a escala global del 0 al 9, "està sobre el 5-6 fins dissabte".
En tot cas, Colell no recomana estar despert tota la nit per veure el fenomen, ja que "m'atreviria a dir que les possibilitats són gairebé 0, i a més el dia més indicat és avui i està núvol". Tot i això, si algun curiós vols intentar presenciar-les, el lloc recomanat és una zona alta, amb una visió de 360 graus i sense contaminació lumínica.
El període 2024-2026 és l'ideal per veure aurores boreals, ja que és quan hi ha una activitat més alta de tempestes solars, causants d'aquest fenomen meteorològic. "Quan se'n produeix una, triga entre dos i tres dies en arribar a la Terra, i aleshores és el moment ideal". Tal com es van veure els darrers anys, les aurores són més vermelloses, "i mai en veurem alguna de verda o groga aquí, ja que estem a una latitud molt més baixa i les veiem en una altura de 300 o 400 quilòmetres", quan a Noruega o Finlàndia se solen veure a un centenar de quilòmetres lluny, i en moviment.