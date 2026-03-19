Sector minorista
Les vendes del comerç al detall cauen un 4,4% al gener, arrossegades pels carburants i l’alimentació
El sector registra també una disminució del 4,7% de l’ocupació mentre només creixen lleugerament els productes no alimentaris
L’índex de vendes del comerç al detall ha registrat una caiguda del 4,4% al gener del 2026 en comparació amb el gener del 2024, segons les dades del departament d’Estadística. Es tracta de la primera publicació d’aquest indicador, que mesura mensualment l’evolució de la facturació i l’ocupació del sector minorista.
El descens s’explica principalment per la davallada de les vendes en el grup d’alimentació, que ha caigut gairebé un 6% i, sobretot, en els carburants (12,4%), que no han pogut ser compensats per l’increment més moderat de la resta de productes (1,1%).
Si s’analitzen les dades a preus constants, eliminant l’efecte de la inflació, la caiguda és encara més accentuada i se situa en el 6,5%. En aquest cas, les vendes d’alimentació disminueixen un 7,4%, mentre que la resta de productes retrocedeixen un 0,9% i els carburants un 3,5%.
En comparació amb el mes de desembre, les vendes també han baixat un 5%, en un context marcat per la correcció després de la campanya de Nadal i per la moderació del consum.
Pel que fa al mercat laboral, el sector també presenta una evolució negativa. El nombre de persones ocupades en el comerç al detall ha disminuït un 4,7% en termes interanuals, tot i que l’estructura es manté estable, amb un 61% de dones i un 83,4% de contractes a jornada completa.
En conjunt, les dades mostren un inici d’any a la baixa per al comerç minorista, amb una reducció de l’activitat i de l’ocupació, especialment condicionada pel comportament dels carburants i del consum alimentari.