Les cigonyes arriben a Auvinyà

La presència d’aquestes aus, poc habituals al país, ha generat expectació a la zona

Una cigonya a Auvinyà.

Un total de sis cigonyes han estat observades aquesta setmana a Auvinyà, una presència poc habitual a Andorra que ha cridat l’atenció dels veïns. Algunes de les aus han estat captades reposant sobre teulades i estructures elevades del nucli.

La presència d’aquestes aus podria estar relacionada amb moviments migratoris, ja que les cigonyes acostumen a desplaçar-se en aquesta època de l’any. Tot i que no és habitual veure-les al país, puntualment poden fer parada en zones elevades o tranquil·les abans de continuar el seu recorregut.

