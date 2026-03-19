L'oposició aprofita el nomenament de Neus Cornella per qüestionar l'Institut Nacional de l'Habitatge
El Consell General ha aprovat el nomenament de Neus Cornella com a membre de l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH), a proposta dels comuns. La candidatura ha tirat endavant amb 25 vots a favor i 3 abstencions, però ha servit perquè Concòrdia, PS i Andorra Endavant posin en dubte l'INH i la seva utilitat.
La ministra Conxita Marsol ha defensat la proposta assegurant que Cornella “reuneix tots els requisits que exigeix la llei” i ha destacat el seu perfil professional, que la fa "idònia" pel càrrec. A més, ha afegit que el seu nomenament contribueix a reforçar el principi d’equilibri entre homes i dones dins de l’organisme.
Des de l’oposició, Carine Montaner ha valorat positivament el perfil de la candidata, remarcant la seva trajectòria i formació acadèmica, i ha confirmat el vot favorable. Tot i això, ha reiterat les seves reserves sobre la creació de l’INH, considerant que les competències es podrien haver assumit des del mateix ministeri.
En la mateixa línia, el conseller del PS Pere Baró ha qualificat Cornella de “molt bon perfil”, però ha justificat l’abstenció del seu grup per coherència amb la seva oposició inicial a l’Institut, que -segons ha dit- no era l’eina adequada per afrontar la crisi de l’habitatge.
Per la seva banda, Cerni Escalé (Concòrdia) ha expressat dubtes sobre la utilitat de l’INH, defensant que les funcions podrien integrar-se dins del ministeri i criticant la “duplicació d’organismes”. Malgrat això, ha votat a favor del nomenament, tot reclamant una reflexió més àmplia sobre el funcionament de l’administració pública.