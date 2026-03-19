Afers exteriors
L’ONU fa 150 recomanacions en matèria de drets humans a Andorra, de les quals n'accepta 108
El Consell de Drets Humans aprova per consens l’informe del quart cicle de l’Examen Periòdic Universal
El Consell de Drets Humans de les Nacions Unides ha aprovat per consens l’informe d’Andorra en el marc del quart cicle de l’Examen Periòdic Universal (EPU), en què el país ha rebut un total de 150 recomanacions en matèria de drets humans, de les quals n’ha acceptat completament 108 i parcialment una.
La decisió ha estat anunciada per la ministra d’Afers Exteriors d'Andorra, Imma Tor, en un discurs enregistrat durant l’adopció de l’informe final a Ginebra. El document és fruit d’un treball transversal entre ministeris per definir compromisos assumibles i alineats amb les capacitats institucionals.
Les recomanacions acceptades se centren en àmbits com la igualtat i la no-discriminació, la lluita contra la violència de gènere, la protecció de la infància, la inclusió de les persones amb discapacitat i la cohesió social, en línia amb reformes ja en marxa o previstes a curt termini.
El Govern d'Andorra ha remarcat que el 81% de les recomanacions del cicle anterior, corresponent al 2020, ja s’han implementat, mentre que el 19% restant es troben en fase final. Entre els avenços destaquen el reforç legislatiu en igualtat, les polítiques contra la violència de gènere, l’habitatge assequible i la inclusió educativa.
En paral·lel, Andorra continua treballant en l’adhesió a instruments internacionals, com la ratificació del Pacte internacional relatiu als drets econòmics, socials i culturals, i en noves iniciatives legislatives vinculades a la protecció dels infants i els drets de les persones amb discapacitat.
Finalment, el Principat ha pres en consideració 41 recomanacions que requereixen més anàlisi. La ministra Tor ha reiterat que els drets humans són “al centre de totes les polítiques públiques” i ha anunciat la creació d’un mecanisme nacional per reforçar el seguiment i la implementació dels compromisos adquirits.