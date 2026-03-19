TALENT
La Jornada d’emprenedoria escolar d’enguany duplica la participació
La segona edició de la Jornada d’emprenedoria escolar va duplicar la participació respecte a l’any passat. L’esdeveniment, impulsat pel ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, amb la col·laboració d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I), va passar de 29 a 50 alumnes participants i de 12 a 20 projectes presentats.
La jornada, que enguany s’ha avançat al mes de març per afavorir una major implicació, va comptar amb la participació dels vuit centres que integren la Xarxa d’escoles emprenedores i innovadores.
Els projectes presentats van evidenciar la capacitat de l’alumnat per connectar l’aprenentatge a l’aula amb reptes reals, abordant àmbits com la tecnologia digital, la sostenibilitat ambiental, la innovació social i el disseny, entre altres camps essencials per connectar els dos àmbits.