Espot i Tor viatgen a Mònaco pel 30è aniversari de les relacions diplomàtiques
La delegació mantindrà reunions institucionals i econòmiques per reforçar la cooperació bilateral
El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, i la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, es desplacen avui al Principat de Mònaco coincidint amb el 30è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre els dos països. Durant l’estada, seran rebuts en audiència pel príncep Albert II i mantindran reunions de treball amb el ministre d’Estat, Christophe Mirmand, i la ministra de Relacions Exteriors i Cooperació, Isabelle Berro-Amadeï.
La visita inclou també una trobada amb empresaris monegascs organitzada per MonacoTech per explorar oportunitats d’inversió i col·laboració. Entre les prioritats de l’agenda, Govern apunta que destaquen l’enfortiment institucional, la cooperació econòmica i turística, així com àmbits com la innovació, la sanitat, la joventut, l’esport i la coordinació en afers europeus i multilaterals.