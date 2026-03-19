Els gossos de teràpia entren a l’Hospital per atendre adolescents amb problemes de salut mental
Un taller assistencial pioner al país consolida la intervenció amb animals dins de planta, amb una alta participació i resultats positius en el benestar emocional dels joves
Una educadora canina, dos dissabtes al mes, arriba a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell acompanyada del seu gos, Tekila. La imatge, fins fa poc inèdita dins de planta, trenca amb la rutina habitual: un animal de teràpia interactuant amb adolescents ingressats a la unitat de salut mental. Es tracta de Cristina Pitarch, directora del centre Kissos Andorra, que hi condueix un taller assistencial pioner al país, adreçat a joves amb trastorns greus de salut mental o patologies físiques que, per la seva condició, no poden —o no se’ls recomana— sortir de la unitat i que troben en aquesta intervenció una nova via d’acompanyament emocional.
La iniciativa, tot i no ser del tot nova en l’àmbit sanitari, marca un precedent rellevant a Andorra. Fins ara, programes similars s’havien aplicat amb pacients adults de l’hospital de dia amb trastorns de salut mental, que podien sortir de l’edifici per trobar-se amb els animals en espais habilitats. Aquesta és, però, la primera vegada que els gossos accedeixen directament a planta per intervenir amb pacients ingressats.
El procés s’inicia amb una fase de relaxació i presa de contacte, en què l’animal es familiaritza amb els pacients. A continuació, es desenvolupen dinàmiques guiades a través del joc que fomenten la interacció, la comunicació i el vincle emocional. “Per mi està sent molt reconfortant, perquè veus com connecten”, afirma Pitarch, que destaca la capacitat de l’animal per generar un espai de confiança immediata en un entorn sovint marcat per la tensió i l’aïllament. La terapeuta també valora positivament la bona acollida per part del grup de pacients amb qui treballa.
Maria Giró, responsable clínica de l’àrea infantojuvenil del centre sanitari, explica que la resposta dels pacients ha estat immillorable. Dins del conjunt d’activitats terapèutiques que s’ofereixen habitualment a la unitat, aquest taller és un dels que registra una major assistència, un indicador que en reforça la continuïtat. “Ha vingut per quedar-se”, assegura.
Al darrere de la iniciativa hi ha la Fundació Aurora Fornés Padreny, presidida per Eduard Padreny, una entitat centrada en la millora del benestar emocional de les persones. El projecte s’inspira en experiències consolidades en hospitals d’altres països, on la teràpia assistida amb animals ha demostrat beneficis en la reducció de l’ansietat i la millora de l’estat emocional.