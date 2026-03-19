Cultura
Corbacho i Fernández omplen amb 180 espectadors amb 'No somos Estopa': "Ens enfotem del que som"
El nou show juga amb els referents populars i fa broma del passat davant un públic intergeneracional
Els humoristes José Corbacho i David Fernández han presentat el seu nou espectacle 'David y Jose, no somos Estopa', on han deixat clar que el projecte neix sobretot de la voluntat de "fer alguna cosa junts" després de gairebé tres dècades de trajectòria compartida. Tots dos han explicat que l’espectacle és "una excusa" per retrobar-se sobre l’escenari i riure d’ells mateixos. "Ens enfotem una mica del que hem fet i del que som", ha resumit Corbacho, destacant que el format busca fugir del clàssic repartiment de monòlegs individuals per oferir una proposta més original i inesperada. La sala Green Box del centre d'oci d'Unnic ha fet ple complet amb 180 espectadors.
Corbacho ha remarcat la importància dels referents a l’hora de connectar amb el públic. "Quan fas humor, els referents són molt importants. Hi ha gent jove que potser no ens coneix, però també arriba públic de totes les edats", diu l'humorista, tot indicant que és una gira per "totes les edats". En aquest sentit, tots dos han coincidit que la seva llarga trajectòria els ha fet recognoscibles per múltiples projectes televisius i escènics, cosa que amplia el ventall generacional dels espectadors. "Com que hem fet tantes coses ja, som tan grans, que el que no ens coneix per 'Tu cara me suena' et coneix per 'Masterchef'", ha reconegut Fernandez. "O per Eurovisión, esclar. La cançó del Chikilicuatre, que és el teu gran 'highlight'", li ha etzibat amb enveja, tot qüestionant per què segons quins joves l'hagin vist. "Que dius, però quants anys tens? Dotze. Si no havies nascut. Me la posa el meu pare. Digue-li que et posi música bona, home", diu Fernández, i Corbacho suggereix "Bad Bunny, per exemple".
L’espectacle, definit com un "divertiment", combina vivències personals, anècdotes professionals i improvisació a partir del que els passa durant la gira. "Tot el que vivim és susceptible de convertir-se en comèdia", han apuntat, subratllant que sovint incorporen situacions recents al guió.
També han defensat el valor de la comèdia com a eina per connectar amb el públic i oferir entreteniment. "El que volem és que la gent surti rient i, si pot ser, sorpresa perquè no s’esperava el que veuria".
Del Consell General al 'Chiqui Chiqui'
Fernandez ha reconegut sorprès que la menció del Chikilicuatre al Consell General. "No t'ofenguis, que potser no surts d'Andorra, eh? Que estem en un altre país", ha advertit Corbacho al seu company, qui s'ha limitat a dir que no s'ofèn donat que "al final la música és com tot, és una qüestió de gustos". "Ho he dit moltes vegades, que em diuen, no vas quedar malament, perquè vaig quedar al setze. Jo crec que hauria d'haver quedat millor. Hi havia cançons pitjors que la meva que van quedar millor que jo. I moltes que a mi m'agradaven i van quedar després".
En aquest sentit, Corbacho ha enviat un "petó" al president de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, qui aquest dijous va suggerir que la proposta de Concòrdia de les llistes obertes només deixava la porta oberta al "Chikilicuatre o Torrente". "Almenys [Carles Naudi] ha tirat de la comèdia, perquè arreu del món hi ha exemples de candidats molt votats que acaben governant i que potser no eren la millor opció un cop que comencen a governar. Per això és millor posar exemples de ficció, com el Chikilicuatre. Va ser el primer any que votava el públic i l'últim. O sigui que almenys la televisió va aprendre la lliçó", ha rigut,
Pel que fa al futur, els humoristes, qüestionats pels següents passos i si Andorra tornarà a estar al mapa còmic, asseguren que res està tancat. "Ho veig difícil de tornar, pensa que tenim després Las Vegas i el Madison Square Garden [a Nova York]", ha rigut. Han assegurat que tenen la voluntat de continuar portant l’espectacle a nous escenaris i repetir allà on la resposta del públic sigui positiva. "Si et reben bé, has de tornar", han conclòs, deixant la porta oberta a noves dates i projectes conjunts.