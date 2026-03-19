El consell aprova la reforma per augmentar la representació dels treballadors a les empreses
L'oposició demana canvis més profunds en el text
El Consell General ha aprovat aquest per assentiment una modificació del Codi de relacions laborals amb l’objectiu d’incentivar la participació dels treballadors a les empreses i reforçar el diàleg social. La iniciativa, defensada per la ministra Conxita Marsol, parteix de l’acord assolit al si del Consell Econòmic i Social (CES) entre patronal i sindicats.
Marsol ha destacat que la reforma no és “ni improvisada ni unilateral”, sinó fruit d’un treball compartit que respon a la necessitat de millorar la representativitat dins les empreses. Segons ha recordat, tot i que la llei vigent establia un marc sòlid, l’experiència dels darrers sis anys ha evidenciat limitacions importants: només 17 empreses compten actualment amb representants dels assalariats, majoritàriament del sector públic o fundacional.
La modificació aprovada introdueix mesures per facilitar la creació de representació laboral, com l'aplicació de la figura del delegat d’empresa en societats de fins a 30 treballadors i la continuïtat dels comitès d’empresa en plantilles més grans. També reforça les garanties de protecció dels candidats no escollits durant sis mesos i permet superar el límit de dos mandats consecutius.
Un dels canvis més rellevants és que la promoció de les eleccions per escollir representants ja no dependrà exclusivament dels treballadors, sinó que també podrà ser impulsada per l’empresari o pel departament de Treball si ho demana almenys el 10% de la plantilla. “Amb això busquem incentivar que es pugui constituir la representació i millorar la negociació col·lectiva”, ha afirmat Marsol.
Des del grup socialdemòcrata, la presidenta del grup, Susanna Vela, ha recordat que la llei original, aprovada el 2018, ja presentava mancances i no comptava amb el consens sindical. Tot i valorar positivament l’acord actual entre patronal i sindicats, ha advertit que la reforma és “limitada i insuficient” i ha reclamat canvis més profunds, especialment en aspectes com l’acomiadament no causal, que considera contrari a la Carta Social Europea.
Per la seva banda, des de Concòrdia, Nuria Segués ha qualificat la modificació com “un primer pas” per augmentar la representació laboral, tot i reconèixer que el model actual encara té reptes pendents. Ha subratllat que en un país amb una economia fortament vinculada al turisme i amb horaris sovint irregulars, és clau avançar cap a relacions laborals més equilibrades i fomentar la cultura de la participació.
La reforma, segons el Govern, permetrà adaptar la legislació a la realitat del teixit empresarial andorrà i enfortir la cohesió dins les empreses. Tot i això, diversos grups han coincidit que caldrà continuar treballant en reformes més profundes per consolidar un model laboral més equilibrat i alineat amb els estàndards europeus.