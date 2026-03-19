Creand Talks
Conferència sobre la importància del posicionament de marca
El professor Ricard Gil analitza el cas de l'empresa nord-americana
En un mercat cada vegada més competitiu i saturat, el posicionament i la diferenciació de les empreses i de les marques s'ha convertit en un element clau per a l’èxit de les empreses. Definir amb claredat què és una marca, a quin públic es dirigeix i en què es diferencia de la competència no només condiciona la seva imatge, sinó també la seva capacitat de generar valor a llarg termini. Per aquest motiu, el professor de l’IESE Business School, Ricard Gil, ha posat el focus en la importància de prendre decisions estratègiques coherents per construir marques sòlides i difícils de replicar.
Gil ha ofert una conferència, en el marc del Cicle Talks de Creand, centrada en l’estratègia de marca a partir d'un cas de Tiffany & Co., un exemple dels riscos i oportunitats del posicionament empresarial que va impulsar la companyia. El professor ha explicat com la firma nord-americana va viure una etapa de grans beneficis a finals dels anys noranta i inicis dels 2.000 gràcies a la introducció d'unes polseres de plata assequibles per a tothom. Aquest producte va disparar les vendes i va entusiasmar els inversors, però també va posar en risc l’essència de la marca, tradicionalment associada al luxe i a peces icòniques com els anells de compromís, ha esmentat.
Davant aquest dilema, Tiffany va optar per redefinir la seva estratègia i tornar als seus orígens com a marca de luxe. Ho va fer amb una decisió contundent, ja que van decidir augmentar significativament el preu de les polseres per frenar-ne la demanda i preservar el seu posicionament exclusiu. Segons Gil, aquest cas il·lustra una idea clau que vol transmetre al públic. "No pots ser res si vols ser-ho tot", ha declarat Gil. Per aquest motiu el professor ha defensat que dissenyar una estratègia implica assumir compromisos per construir una marca única i difícil de copiar, especialment en un mercat saturat.
En aquest sentit, ha subratllat la importància de l’honestedat empresarial a l’hora de definir el posicionament d'una marca. "Una de les claus de definir una estratègia és realment ser molt honest", ha definit Gil. En aquest sentit, ha explicat que les empreses han de preguntar-se si realment aporten un valor diferencial i si els clients les trobarien a faltar si desapareguessin. Aquesta reflexió és essencial per construir avantatges competitius sòlids i sostenibles.