Andorra la Vella celebra els 100 anys d'Alfons de Juan
El padrí ho va fer al CAP parroquial i al Calones
L’Alfons Dejuan Llaquet, usuari del Centre d’Atenció Primària d’Andorra la Vella, ha celebrat els 100 anys envoltat d’usuaris i professionals del centre, en un acte emotiu que ha volgut reconèixer la seva trajectòria vital. La commemoració ha reunit diverses persones del CAP en un ambient proper i festiu.
La celebració també s’ha traslladat al Calones, on ha estat acompanyat pels cònsols d’Andorra la Vella, Sergi González i Olalla Losada, en un acte institucional amb un pastís amb el número 100 per homenatjar el seu centenari.