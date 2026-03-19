Andorra donarà més protecció als representants dels treballadors
La ministra Trini Marín anuncia a Moldàvia l’adhesió a l’article 28 en una conferència del Consell d’Europa
La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha anunciat l’acceptació per part d’Andorra de l’article 28 de la Carta Social Europea revisada durant la seva participació en una conferència d’alt nivell celebrada aquest dijous a Chisinau (Moldàvia), organitzada pel Consell d’Europa, segons ha informat en un comunicat. Amb aquesta mesura, el Govern donarà més protecció als representants dels treballadors.
La trobada, organitzada pel Consell d’Europa i la República de Moldàvia, ha reunit ministres i alts representants en l’àmbit dels drets socials, així com membres de la societat civil i del món acadèmic. En aquest context, Marín ha destacat que aquesta decisió “es tradueix en el compromís d’Andorra en la promoció dels drets socials”.
Amb aquesta nova adhesió, el Principat ja ha acceptat més de la meitat de les disposicions de la Carta Social Europea revisada, un dels principals instruments internacionals en matèria de drets socials des de la seva entrada en vigor el 2005.
L’article 28 reconeix el dret dels representants dels treballadors a gaudir d’una protecció efectiva dins l’empresa i a disposar de les facilitats necessàries per exercir les seves funcions. Entre altres garanties, estableix la protecció contra acomiadaments o sancions derivats de la seva activitat representativa.
Aquestes garanties ja estan recollides en la legislació andorrana. La Llei de relacions laborals protegeix els representants durant el seu mandat i en un període posterior, i una llei aprovada recentment amplia aquesta protecció als candidats a representants dels treballadors durant els sis mesos posteriors a les eleccions.
Durant la conferència, la ministra també ha moderat una sessió dedicada a l’enfortiment de l’aplicació dels drets socials, en què s’ha analitzat el paper de la Carta com a eina per afrontar reptes actuals i reforçar les polítiques socials dels estats.