La presidenta de l’IEC visita per primer cop l'UdA per reforçar la cooperació en llengua catalana
UdA i Institut d’Estudis Catalans acorden treballar en un conveni per impulsar el català en l’àmbit acadèmic
La Universitat d’Andorra (UdA) ha rebut aquest dimecres, per primera vegada, la visita de la presidenta de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), Maria Teresa Cabré, en una trobada institucional que ha servit per reforçar les vies de col·laboració en la promoció de la llengua catalana en l’àmbit acadèmic.
Cabré ha estat acompanyada pel vicepresident de l’IEC, Andreu Domingo, i pel delegat a Lleida, Ramon Sistac, i ha estat rebuda pel rector de l’UdA, Juli Minoves. Durant la visita, la presidenta de l’IEC ha signat el llibre d’honor de la universitat.
Posteriorment, la delegació de l’IEC ha mantingut una reunió amb la Junta Acadèmica de l’UdA, presidida pel rector i el vicerector, en la qual s’han abordat noves línies de cooperació per promoure l’ús del català i potenciar-lo dins el món universitari.
L’Institut d’Estudis Catalans és l’acadèmia de la llengua catalana i el principal centre de recerca en aquesta llengua en totes les àrees del coneixement, a més de ser l’organisme responsable de la publicació del diccionari normatiu.
En aquest context, l’UdA ja participa en diversos projectes vinculats a la terminologia catalana conjuntament amb altres universitats, com la Universitat de Barcelona (UB) o la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), entre els quals destaca la traducció oficial al català de les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF).
Ambdues institucions han acordat avançar en l’elaboració d’un conveni de cooperació que permeti consolidar aquestes sinergies i reforçar el paper del català en la recerca i la docència universitària.