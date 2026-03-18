Acord d'associació
El Pacte d’estat obre la porta a incorporar les organitzacions empresarials com a membres de ple dret
El Govern vol ampliar el Pacte amb nous actors per fer-lo més plural mentre avança el procés de l’acord d’associació amb la UE
El Pacte d’estat per l’Acord d’associació ha acordat aquest dimecres incloure les organitzacions empresarials com a membres de ple dret amb l’objectiu de reunir en un mateix espai els principals actors implicats en el procés d’acostament amb la Unió Europea i enriquir-ne els debats. La proposta també es podria fer extensiva als sindicats i al Consell de Col·legis Professionals.
El cap de Govern, Xavier Espot, ha explicat que es proposarà a aquestes entitats “subscriure el document que tots els altres grups ja han subscrit”, el qual estableix drets i obligacions com a membres del Pacte. Segons ha indicat, aquesta incorporació ha de permetre “fer la discussió més diversa i més plural”. En les properes setmanes es contactarà amb els diferents actors perquè valorin la iniciativa.
Durant la reunió, el Govern també ha informat de l’estat de les negociacions a nivell europeu. En aquest sentit, ha reiterat que el grup de treball EFTA encara no ha assolit la unanimitat necessària sobre la naturalesa jurídica del text, un pas imprescindible per avançar en la seva aprovació.
Un cop aquest grup doni llum verda a la decisió de signatura, el text haurà de passar pel Coreper i posteriorment pel Consell de la Unió Europea, que n’haurà d’autoritzar la signatura. Aquest tràmit permetrà confirmar el text final i obrirà la porta a la seva ratificació.
En el cas d’Andorra, la ratificació requerirà l’aprovació del Consell General després de la celebració d’un referèndum consultiu. El Govern ha recordat que l’acord no podrà aplicar-se en cap cas, ni totalment ni parcialment, abans de completar aquest procés.
La reunió també ha servit per abordar els avenços en l’acord de gestió de fronteres, que ha d’evitar controls sistemàtics als punts fronterers, així com la propera compareixença del secretari d’Estat per a les Relacions amb la UE, Landry Riba, davant la comissió legislativa d’Afers Exteriors per informar de l’estat de l’acord.