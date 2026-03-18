SUCCESSOS
Mor un motorista en un xoc a Ponts amb un camió d’Andorra
Un xoc frontal a l’entrada de Ponts en direcció Andorra, entre un camió d’una empresa andorrana i una motocicleta, va provocar ahir la mort del motorista, que viatjava tot sol al vehicle. Els fets van ocórrer al matí i al punt quilomètric 2,6 de la C-1412a, al terme municipal del poble de la Noguera, segons va informar el Servei Català de Trànsit. L’avís del greu sinistre es va rebre a les 9.41 hores i va obligar a tallar la via perquè actuessin els equips d’emergència. Fins a les dues de la tarda no es va normalitzar la circulació en una de les rutes més habituals de desplaçaments entre Andorra i la capital catalana.
Cinc patrulles dels mossos d’esquadra, un helicòpter medicalitzat i dues unitats del sistema d’emergències mèdiques (SEM) de Catalunya es van desplaçar fins al lloc dels fets, però no es va poder fer res per la vida de la víctima mortal. El camioner va resultar il·lès. El sinistre també va requerir la intervenció de set dotacions dels bombers de la Generalitat de Catalunya, que van haver de treballat en l’extinció de l’incendi dels vehicles provocat per la fuita al dipòsit de carburant del camió, tal com mostren les imatges recollides pel diari Segre.
La C-14 va ser la ubicació d’un altre sinistre mortal ahir, concretament al terme d’Alcover. El Servei Català de Trànsit va informar que des d’inici d’any s’han registrat vint víctimes mortals a la xarxa viària veïna.