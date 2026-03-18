L'aplicació d'Andorra Telecom ja concentra el 40% de les gestions que poden fer els clients
La pàgina web queda més orientada a consultes i captació de nous clients
El 40% de les gestions que ofereix Andorra Telecom ja es fan per canals digitals, un fet que evidencia el canvi d’hàbits dels usuaris, apunta la companyia. L’aplicació mòbil s’ha convertit en el principal espai d’operacions, concentrant la majoria de tràmits vinculats a compres i contractacions, mentre que la web queda més orientada a consultes i captació de nous clients.
La companyia, durant el darrer any, ha incorporat noves funcionalitats com l’automatització de l’eSIM, la migració digital de prepagament a contracte o serveis específics per a turistes, i treballa en projectes per reforçar la seguretat i l’experiència d’usuari, com el doble factor d’autenticació o la integració d’intel·ligència artificial.