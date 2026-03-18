La Jornada d’Emprenedoria Escolar d'enguany duplica la participació de l'any passat
La segona edició reuneix 50 alumnes i impulsa projectes innovadors amb impacte social, tecnològic i sostenible
La segona edició de la Jornada d’Emprenedoria Escolar ha duplicat la participació respecte a l’any passat, consolidant-se com una iniciativa clau per fomentar la cultura emprenedora als centres educatius del país. L’esdeveniment, impulsat pel Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats amb la col·laboració d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I), ha passat de 29 a 50 alumnes participants i de 12 a 20 projectes presentats.
La jornada, que enguany s’ha avançat al mes de març per afavorir una major implicació, ha comptat amb la participació dels vuit centres que integren la Xarxa d’Escoles Emprenedores i Innovadores. Aquesta xarxa ha reformulat la seva activitat sota el lema ‘Un somni gran’ (Dream Big), proposant als alumnes un repte a resoldre en temps limitat mitjançant metodologia emprenedora.
Els projectes presentats han evidenciat la capacitat de l’alumnat per connectar l’aprenentatge a l’aula amb reptes reals, abordant àmbits com la tecnologia digital, la sostenibilitat ambiental, la innovació social i el disseny.
El secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, ha destacat que la Xarxa és “clau per reforçar l’emprenedoria dins el sistema educatiu” i ha subratllat l’èxit d’aquesta edició, remarcant el valor d’aquest model per formar joves creatius, crítics i compromesos.
Durant la jornada s’han presentat iniciatives com Ecopirineu, de l’EASE d’Ordino, centrada en energies renovables; un projecte d’innovació arquitectònica de l’EASE de Santa Coloma, i Level Up, del CFP Aixovall, orientat a millorar l’experiència dels esquiadors novells.
L’esdeveniment s’ha completat amb la ponència del compositor Òscar Araujo, establert a Andorra, que sota el títol “El nen que va acomplir tots els seus somnis” ha compartit la seva trajectòria internacional en els àmbits del videojoc, el cinema i la publicitat.