IGUALTAT
El Govern controlarà que els pares no abusin de la baixa de paternitat
S’establiran mesures per assegurar que els infants no estiguin en guarderies tot el dia
El projecte de llei per equiparar les baixes de paternitat i maternitat inclourà mecanismes per garantir que no se’n faci un ús indegut. Així ho va explicar la presidenta de la comissió legislativa d’Afers Socials i Igualtat i consellera d’Andorra Endavant, Noemí Amador, que va remarcar que el seu partit va insistir especialment “per poder controlar les baixes des de les escoles bressol”.
“Volem que els pares que s’agafin la baixa sigui per cuidar els nadons”
Segons va apuntar, l’objectiu és “que els pares que s’agafin la baixa realment sigui per cuidar els nadons” i evitar que aquests es deixin tot el dia en una escola bressol. En cas que es detectin irregularitats als registres d’aquests centres, “hi haurà sancions”, va asseverar la consellera, tot i que encara s’han de concretar.
La comissió legislativa d’Afers Socials i Igualtat va deixar dilluns pràcticament enllestit el text per igualar els permisos de maternitat i paternitat. La llei s’aprovarà al Consell el 30 d’abril i implicarà que el permís de paternitat s’ampliï immediatament en dues setmanes, fins a arribar a les sis. Posteriorment, el 2027 s’incrementarà en quatre setmanes més, fins a les deu; el 2028 creixerà quatre setmanes addicionals, fins a les catorze; el 2029 arribarà a les disset i, finalment, el 2030 assolirà les vint setmanes, equiparant-se així amb el permís de maternitat.
La planificació inicial preveia assolir aquesta igualtat el 2033, però el treball en comissió ha permès avançar el calendari. Aquesta voluntat s’ha consolidat, sobretot, gràcies a la insistència de l’oposició per reduir el termini inicial de vuit anys. El text definitiu es tancarà la setmana vinent en comissió legislativa, un cop s’hagin resolt els darrers serrells tècnics.
Amador va destacar que “ens hauria agradat que l’equiparació entrés ja en vigor el 2027; si hi hagués hagut voluntat, creiem que s’hauria pogut fer”. La consellera d’Andorra Endavant va afegir que el seu grup va fer els estudis pertinents i que hauria estat viable pressupostàriament. Amb tot, Amador es va mostrar satisfeta amb la feina feta pel seu partit i amb les esmenes acceptades per la majoria.