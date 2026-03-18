Consell de ministres
Un milió d'euros anuals en ajudes per facilitar l’accés al primer habitatge de propietat fins al 2033
El programa preveu avals del 100% de la hipoteca i subvencions d’interessos durant set anys per a residents sense immobles en propietat
El consell de ministres ha activat les partides destinades al Programa d’accés al primer habitatge de propietat per a residència habitual i permanent amb l’entrada en vigor de la Llei del Pressupost. Aquesta iniciativa, aprovada el 22 d’octubre passat, ja ha despertat interès i el Govern ha tramitat, o està en procés de fer-ho, una vintena d’expedients de persones que volen acollir-s’hi.
El programa té com a objectiu facilitar l’adquisició del primer habitatge per a ús habitual mitjançant l’atorgament d’un aval del 100% del préstec hipotecari i una subvenció dels interessos durant un període de set anys. La mesura es dirigeix a persones que no disposen d’un immoble en propietat i que volen accedir a un habitatge per viure-hi de manera permanent.
La partida pressupostària destinada al programa és d’un milió d’euros anuals fins al 2033, tot i que el Govern preveu que es pugui ampliar en funció de la demanda i les necessitats detectades entre la població.
Gràcies a la col·laboració amb les entitats bancàries andorranes, el programa fixa un tipus d’interès del préstec a Euríbor més un 0% durant els primers set anys, i Euríbor més un 0,5% a partir d’aquest període. A més, els crèdits poden allargar-se fins a un màxim de 50 anys i no es requereix una entrada inicial. El valor màxim de l’habitatge s’ha establert en 600.000 euros.
Per poder beneficiar-se d’aquestes ajudes, els sol·licitants han d’acreditar una residència mínima de set anys al país, no ser propietaris de cap habitatge i disposar d’un patrimoni inferior al 30% del preu de l’immoble.
Amb aquesta iniciativa, l’executiu busca facilitar l’accés a l’habitatge en propietat en un context de dificultats creixents per accedir al mercat immobiliari, especialment per a aquelles persones que volen establir la seva residència habitual al país.